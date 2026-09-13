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ИА Регнум

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Премьер Польши заявил об угрозе эскалации конфликта с РФ из-за взрывов у границы

Премьер Польши заявил об угрозе эскалации конфликта с РФ из-за взрывов у границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидает эскалации конфликта с Россей после ударов вблизи польско-украинской границы.

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