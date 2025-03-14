Психолог Игонина дала совет, как перестать потреблять раздражающий контент

Этот процесс называется «хейтвотчингом» Есть несколько шагов, которые помогут отказаться от потребление вызывающего отрицательные эмоции контента — хейтвотчинга, рассказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.
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