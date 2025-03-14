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Петербургский дневник

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Психолог Игонина дала совет, как перестать потреблять раздражающий контент

Психолог Игонина дала совет, как перестать потреблять раздражающий контент

Этот процесс называется «хейтвотчингом» Есть несколько шагов, которые помогут отказаться от потребление вызывающего отрицательные эмоции контента — хейтвотчинга, рассказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

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