Правительство РФ установило квоту на экспорт масла до 2026 года

Правительство РФ утвердило нулевую пошлину на экспорт 6 тыс. тонн подсолнечного масла из Запорожской области до 31 декабря 2026 года.
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