Хавьер Бардем сыграет в сериале The Spread от режиссера культового боевика Kingsman

Телеканал HBO дал зеленый свет производству новой драматической многосерийной картины The Spread ("Распространение"), сразу выдав проекту официальный заказ на полный сезон.
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