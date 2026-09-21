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Ученые вырастили человеческую кору мозга у мышей на месте их собственной

Ученые вырастили человеческую кору мозга у мышей на месте их собственной

Нейроны человека заняли 90% коры и проросли в спинной мозг животных Ученые из Стэнфордского университета провели уникальный эксперимент, создав гибридных мышей, у которых более 90% коры головного мозга заменено на нервную ткань человека.

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