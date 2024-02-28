«Дни.ру»: новые интересы и увлечения могут говорить об измене партнера

Понять, что партнер изменяет, можно по целому ряду признаков. Об этом сообщили «Дни.ру». Например, стоит насторожиться, если партнер стал пропадать на новых занятиях и проводить время за необычными и несвойственными ему увлечениями.
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