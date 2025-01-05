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Зарплаты мигрантов в 2025 году превысят 200 тысяч рублей

Зарплаты мигрантов в 2025 году превысят 200 тысяч рублей

Приказ Министерства труда России определил уровень заработка на будущий год.Самые высокие зарплаты у мигрантов в России превысят 200 тысяч рублей, следует из приказа Министерства труда России «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».

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Комментарии
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Eduard
Ничего себе,они получают больше местных?
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