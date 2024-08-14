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Минобрнауки планирует ввести квоту для олимпиадников

Минобрнауки планирует ввести квоту для олимпиадников

Долю поступающих без экзамена могут ограничить 70% бюджетных мест. Что известно о конкурсе для тех, кто поступает без конкурса?Планы Минобрнауки по ограничению числа поступающих на бюджет без вступительных испытаний после недавней истории с Первым медицинским университетом им.

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