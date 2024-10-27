Саакашвили призвал оппозицию в Грузии протестовать и не входить в парламент

Все оппозиционные силы Грузии, которые в ходе выборов получили право на депутатские мандаты, должны протестовать, а не входить в парламент, заявил находящийся в заключении бывший президент страны Михаил Саакашвили 27 октября в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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