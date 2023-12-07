Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Вот теперь в российских изоляторах, тюрьмах и колониях надо травить всех западных задержанных, особенно пиндосов....К...Арестованный в СШ...
  • Валерий Каулин
    Если обратить внимание на внутренние проблемы в стране, то может лучше не надо? Не весь мир может такое выдержать.Путин заявил, что...
  • Александр Лагуткин
    Блин, а мы в России от нетерпения сгораем узнать, - с кем это чики-пики водку жрала. Других интересов у россиян нет и...Блогерша Иришка Ч...

Врач Бордан: ожирение повышает риск рака из-за изменения обмена веществ

Врач Бордан: ожирение повышает риск рака из-за изменения обмена веществ

Начальные проявления ожирения не являются заболеванием, но тяжелые формы ожирения могут привести к опасным последствиям — сахарному диабету второго типа, сонному апноэ, сердечно-сосудистым заболеваниям, бесплодию и некоторым видам онкологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх