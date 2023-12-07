Врач Бордан: ожирение повышает риск рака из-за изменения обмена веществ

Начальные проявления ожирения не являются заболеванием, но тяжелые формы ожирения могут привести к опасным последствиям — сахарному диабету второго типа, сонному апноэ, сердечно-сосудистым заболеваниям, бесплодию и некоторым видам онкологии.
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