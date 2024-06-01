Модрич и Начо выиграли 26 трофеев с «Реалом» и побили рекорд Бензема и Марсело

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0). Лука Модрич и Начо выиграли 26-й трофей в составе «Реала» и побили рекорд Карима Бензема и Марсело, у которых по 25 трофеев.
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