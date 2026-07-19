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В кастрюльке

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Залил овсяные хлопья горячим молоком и добавил 2 банана: шоколадное чудо к чаю без муки и сахара

Залил овсяные хлопья горячим молоком и добавил 2 банана: шоколадное чудо к чаю без муки и сахара

Шоколадная выпечка может быть не только вкусной, но и удивительно легкой по составу. Например, таким является шоколадный кекс, который готовится без добавления сахара и муки.

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