Орешкин указал на связь успешной экономики с успешной армией

ТАСС/POOL/Сергей Бобылев Успешная экономика не может существовать без успешной армии. Такое мнение замглавы Администрации президента России Максим Орешкин выразил на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).