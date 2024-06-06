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Орешкин указал на связь успешной экономики с успешной армией

Орешкин указал на связь успешной экономики с успешной армией

ТАСС/POOL/Сергей Бобылев Успешная экономика не может существовать без успешной армии. Такое мнение замглавы Администрации президента России Максим Орешкин выразил на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

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