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Стало известно о скрывающихся от СК фигурантах дела о подрыве Керченского моста

Стало известно о скрывающихся от СК фигурантах дела о подрыве Керченского моста

СК: часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылась за границей Организаторы и часть исполнителей теракта на Керченском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, скрылись от Следственного комитета РФ за пределами России.

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