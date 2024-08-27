Стало известно о скрывающихся от СК фигурантах дела о подрыве Керченского моста

СК: часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылась за границей Организаторы и часть исполнителей теракта на Керченском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, скрылись от Следственного комитета РФ за пределами России.
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