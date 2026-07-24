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Царьград

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Прокуратура сообщила о шести погибших в ДТП в Татарстане

Прокуратура сообщила о шести погибших в ДТП в Татарстане

В Зеленодольском районе Татарстана произошло страшное ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос», в котором погибли шесть человек.

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