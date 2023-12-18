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FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы выделить помощь Украине

FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы выделить помощь Украине

Как утверждает Financial Times со ссылкой на источники, страны ЕС в соответствии со ст. 7 Договора о Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса «из-за нарушения европейского законодательства», с тем чтобы заключить соглашение по выделению средств Украине.

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Комментарии
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Владимир Морж
Это очень удобно. Например, можно лишить право голоса всех, кроме Мальты, и спокойно принимать любые решения. Интересно, а как будут принимать решение об лишении права голоса Венгрии без голоса Венгрии?
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