FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы выделить помощь Украине

Как утверждает Financial Times со ссылкой на источники, страны ЕС в соответствии со ст. 7 Договора о Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса «из-за нарушения европейского законодательства», с тем чтобы заключить соглашение по выделению средств Украине.
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