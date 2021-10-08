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Полицейская инспекция Косово отправилась набираться опыта в США

Полицейская инспекция Косово отправилась набираться опыта в США

Глава полицейской инспекции Косово Куштрим Ходай совместно с представителем американской ICITAР — международной программы помощи в обучении ведению расследования преступлений — 7 октября нанес визит в США, чтобы набраться опыта у заокеанских коллег.

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