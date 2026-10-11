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Контрафронт

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Индия: Девять человек были убиты в округах Камджонг, Ухрул и Кангпокпи штата Манипур 9-10 октября в...

Индия: Девять человек были убиты в округах Камджонг, Ухрул и Кангпокпи штата Манипур 9-10 октября в результате столкновений между двумя общинами.

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