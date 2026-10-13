Politico: Германия, Италия и Бельгия предложили ЕС механизм стоп-крана

OMER MESSINGER/EPA/TASS Лидеры Германии, Италии и Бельгии выступили с инициативой наделить Европейский союз правом приостанавливать действие европейских норм и решений Еврокомиссии, если те мешают конкуренции и тормозят развитие промышленности.
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