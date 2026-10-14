В Архангельской области сняли режим беспилотной опасности спустя час

Режим беспилотной опасности, объявленный в Архангельской области в 08:02, был отменён менее чем через час — в 09:00 об этом сообщила РСЧС региона.
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