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Царьград

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В Архангельской области сняли режим беспилотной опасности спустя час

В Архангельской области сняли режим беспилотной опасности спустя час

Режим беспилотной опасности, объявленный в Архангельской области в 08:02, был отменён менее чем через час — в 09:00 об этом сообщила РСЧС региона.

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