Сальдо: десант ВСУ для форсирования Днепра готовят иностранные инструкторы в Очакове

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ, что в Очакове Николаевской области расположены несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы и готовят десант ВСУ для форсирования Днепра и высадки на Кинбурнской косе.
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