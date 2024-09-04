Сальдо: десант ВСУ для форсирования Днепра готовят иностранные инструкторы в Очакове

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ, что в Очакове Николаевской области расположены несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы и готовят десант ВСУ для форсирования Днепра и высадки на Кинбурнской косе.