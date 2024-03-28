Фигуристке Анне Щербаковой исполнилось 20 лет

28 марта 20 лет исполняется знаменитой российской фигуристке, олимпийской чемпионке Анне Щербаковой. За свою карьеру ученица Этери Тутберидзе успела выиграть все главные соревнования в своем виде спорта – Олимпиаду, чемпионат мира и чемпионат Европы.