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Фигуристке Анне Щербаковой исполнилось 20 лет

Фигуристке Анне Щербаковой исполнилось 20 лет

28 марта 20 лет исполняется знаменитой российской фигуристке, олимпийской чемпионке Анне Щербаковой. За свою карьеру ученица Этери Тутберидзе успела выиграть все главные соревнования в своем виде спорта – Олимпиаду, чемпионат мира и чемпионат Европы.

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