Сериал «Сваты» до сих пор считается одним из самых просматриваемых на постсоветском пространстве. Мало кто помнит, что первой роль маленькой Жени сыграла Ульяна Иващенко — сейчас ей 24 и актрисой она не стала.
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