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В Московской области сотрудники полиции провели акцию «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Лотошино посетили подшефный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в д.

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