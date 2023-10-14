Невероятный транспорт: подводный поезд из Эмиратов в Индию

ОАЭ всегда отличались амбициозными проектами. Но этот, кажется, превзойдет все предыдущие. В ОАЭ начали разрабатывать проект поезда, который пойдет по дну Индийского океана из Фуджейры в индийский город Мумбаи.
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