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Невероятный транспорт: подводный поезд из Эмиратов в Индию

Невероятный транспорт: подводный поезд из Эмиратов в Индию

ОАЭ всегда отличались амбициозными проектами. Но этот, кажется, превзойдет все предыдущие. В ОАЭ начали разрабатывать проект поезда, который пойдет по дну Индийского океана из Фуджейры в индийский город Мумбаи.

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Комментарии
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А
Алексей
1000 км в час ??? Автор ничего не попутал?
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6 час.

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