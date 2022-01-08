Провалы американцев, или Что они не делают - не идут дела!

Кадр из фильма: Бриллиантовая рука Попалась мне на глаза статья в Defence News с названием: Остин даст показания по Афганистану на следующей неделе с такой забавной информацией: “Нам нужно учитывать некоторые неудобные истины: то, что мы не полностью осознали глубину коррупции и плохое руководство в их высших эшелонах, мы не осознали разрушительный эффект частых и необъяснимых ротаций [афганским] президентом Гани своих командиров, мы не ожидали эффекта снежного кома, вызванного сделками, которые командиры талибов заключили с местными лидерами”, - сказал Остин.