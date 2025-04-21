Bloomberg назвал кандидата, который может сменить Маска на посту главы DOGE

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в случае его ухода с поста может заменить исполняющий обязанности главы Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут, ранее также ставший соавтором консервативного документа «Проект 2025».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии