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Мировое обозрение

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Bloomberg назвал кандидата, который может сменить Маска на посту главы DOGE

Bloomberg назвал кандидата, который может сменить Маска на посту главы DOGE

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в случае его ухода с поста может заменить исполняющий обязанности главы Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут, ранее также ставший соавтором консервативного документа «Проект 2025».

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