Take-Two потребовала удалить моды для GTA с российского сайта. СМИ ожидают переиздания старых частей

Администрация сайта LibertyCity получила официальный запрос от Take-Two Interactive, в котором издатель потребовал удалить ряд модификаций для игр Rockstar Games, включая Manhunt, Bully, GTA 3, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, GTA 4 и GTA 5.
Администрация сайта LibertyCity получила официальный запрос от Take-Two Interactive, в котором издатель потребовал удалить ряд модификаций для игр Rockstar Games, включая Manhunt, Bully, GTA 3, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, GTA 4 и GTA 5.
Свежие комментарии