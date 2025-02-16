Лесная вырубка ставит под угрозу тысячи видов птиц, млекопитающих и рептилий Юлия ЧелкановаНедавние исследования показывают, что массовая вырубка лесов оказывает разрушительное влияние на биоразнообразие планеты.
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