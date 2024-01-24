5 вещей, которым меня научили кошки.

Кошки, которые живут с нами бок о бок, очень влияют на мировоззрение и подход к жизни. Чтобы сосуществовать гармонично, и чтобы от этой дружбы обе стороны получали удовольствие, приходится подстраиваться и пересматривать свои взгляды на многое.
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