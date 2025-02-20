Пугающие традиции на Луков день 20 февраля. Что нельзя делать и как поступать, чтобы защитить семью

Православная церковь 20 февраля чтит память Луки Елладского, почитаемого в сане преподобного. Однако на Руси праздник получил название Луков день, или Могущница — наши предки наполняли его особыми смыслами, мистическими верованиями и строгими запретами.
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