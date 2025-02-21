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Царьград

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Министр культуры Молдавии: между советскими и фашистскими солдатами нет разницы

Министр культуры Молдавии: между советскими и фашистскими солдатами нет разницы

Заявление молдавского министра о том, что он не видит различий между советскими и фашистскими солдатами, оказалось резонансным.

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