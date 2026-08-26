В России стартуют продажи шасси Avior: и широкий фунционал и рама с оцинковкой

Габариты новинки — 6,2×2,52×2,32 м. В основе модели — совершенно новая рама, ранее не использовавшаяся в других моделях Avior, которая адаптирована под широкий спектр надстроек: от промтоварных и изотермических фургонов до бортовых платформ с тентом ….
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