«Вы что вытворяете, русские оккупанты!»: Жительница города Антрацит рассказала правду! (разоблачительное видео) Понаехали! Да ещё и со своей техникой! И делают, что хотят! Такое просто не перенесёт возмущённая аборигенская душа.
«Вы что вытворяете, русские оккупанты!»:
Комментарии
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Михаил Фадеев
Что ж, кажется наша пропаганда начала перенимать передовые методы. Ребята, продолжайте в том же духе, но с оглядкой на правдоподобие!
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2 д.
вячеслав рюмин
Татуеровку на сиськах ей тоже сделали оккупанты?
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2 д.
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