«Вы что вытворяете, русские оккупанты!»: Жительница города Антрацит рассказала правду! (разоблачительное видео) Понаехали! Да ещё и со своей техникой! И делают, что хотят! Такое просто не перенесёт возмущённая аборигенская душа.