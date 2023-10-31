«Вы что вытворяете, русские оккупанты!»:

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Что ж, кажется наша пропаганда начала перенимать передовые методы. Ребята, продолжайте в том же духе, но с оглядкой на правдоподобие!
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2 д.
вячеслав рюмин
Татуеровку на сиськах ей тоже сделали оккупанты?
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2 д.

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