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«Украину ждет полная распродажа»: экс-чиновник Госдепа США предсказал будущее незалежной

«Украину ждет полная распродажа»: экс-чиновник Госдепа США предсказал будущее незалежной

С Трампом всё возможно. Он может сначала раздувать скандал, а потом резко пойти на попятную — и представить это как победу, как это уже было в период его первого президентского срока.

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