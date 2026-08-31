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Xiaomi снова удивляет: представлена стирально-сушильная машина с двумя барабанами, расположенными горизонтально

Xiaomi снова удивляет: представлена стирально-сушильная машина с двумя барабанами, расположенными горизонтально

Компактная Mijia Mini рассчитана на 5 кг белья, получила прямой привод, 34 программы и функцию стерилизации до 99,99% Xiaomi открыла предварительные заказы на компактную стирально-сушильную машину Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg.

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