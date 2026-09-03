Горные птицы сбрасывают козлов со скал? Миф или реальный факт?

Ну миф же, ну очевидно! Как орёл, пусть даже большой и сильный может сбросить со скалы горного козла раз в 10-15 раз тяжелее себя? Однако, этот миф, как бы его не истребляли, вновь и вновь упорно появляется и тиражируется как охотниками, так и жителями гор.