Горные птицы сбрасывают козлов со скал? Миф или реальный факт?

Ну миф же, ну очевидно! Как орёл, пусть даже большой и сильный может сбросить со скалы горного козла раз в 10-15 раз тяжелее себя? Однако, этот миф, как бы его не истребляли, вновь и вновь упорно появляется и тиражируется как охотниками, так и жителями гор.
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