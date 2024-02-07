Она убила своего мужа, а Трумен Капоте — её репутацию: история светской дивы Энн Вудворд

На экраны вышел долгожданный сериал Райана Мёрфи и Гаса Ван Сента "Вражда: Капоте против Лебедей", в основу которого легла история скандально закончившейся дружбы между писателем Труменом Капоте и светскими львицами Нью-Йорка 1970-х, которых он называл своими "лебедями".
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