Суворовец из Бабушкинского стал призёром Всероссийского конкурса

Суворовец 6-го учебного курса военного училища в Бабушкинском Матвей Дворцов и его руководитель Ирина Гарченко приняли участие в XXXI Всероссийском открытом конкурсе юношеских исследовательских работ имени В.
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