Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

338 подписчиков

Изменится график движения 24 пригородных поездов на Черноморском побережье

Изменится график движения 24 пригородных поездов на Черноморском побережье

Изменится график движения 24 пригородных поездов на Черноморском побережьеС 10 октября на 140-метровом участке между тоннелями №6 и №7 на перегоне Сочи   –   Мацеста   в   Краснодарском   крае   начинается   укладка   нового   пути   по инновационной технологии LVT (LowVibrationTrack), сообщает РЖД: - Это позволит в перспективе повысить   уровень   комфорта   пассажиров,   так   как   при   такой   технологии обеспечивается снижение вибраций,  сохраняется плавность хода и увеличивается скорость движения поездов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх