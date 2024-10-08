Изменится график движения 24 пригородных поездов на Черноморском побережье

Изменится график движения 24 пригородных поездов на Черноморском побережьеС 10 октября на 140-метровом участке между тоннелями №6 и №7 на перегоне Сочи – Мацеста в Краснодарском крае начинается укладка нового пути по инновационной технологии LVT (LowVibrationTrack), сообщает РЖД: - Это позволит в перспективе повысить уровень комфорта пассажиров, так как при такой технологии обеспечивается снижение вибраций, сохраняется плавность хода и увеличивается скорость движения поездов.