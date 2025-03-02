Маск выложил рисунок, на котором Зеленский убивает собственных граждан

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск опубликовал в социальной сети X* изображение, где Владимир Зеленский предстает в образе человека, уничтожающего свой народ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии