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"Мы заботимся о народе!" Мигранты в ларьках ищут оправдание незаконной торговле

"Мы заботимся о народе!" Мигранты в ларьках ищут оправдание незаконной торговле

В Челябинске во время рейда закрыли несколько нелегальных овощных ларьков.Рейд по нелегалам: представители "Народного контроля" совместно с Русской Общиной провели мониторинг нестационарных торговых объектов, в которых нарушается действующее законодательство.

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