Песков озвучил решение РФ по переговорам в Стамбуле

Владимир Путин предложил ранее Украине прямые переговорыПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибудет в Стамбул 15 мая, где будет ожидать украинскую сторону для проведения переговоров.
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