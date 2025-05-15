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Профессор Рабкин назвал Уиткоффа единственным, кто способен понять Путина

Заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета в Канаде Яков Рабкин назвал спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа единственным человеком, который способен понимать президента России Владимира Путина.

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