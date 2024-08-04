Не менее 3 часов: перед Крымским мостом со стороны Кубани выстроилась очередь более чем в 1 тысячу машин

Не менее 3 часов: перед Крымским мостом со стороны Кубани выстроилась очередь более чем в 1 тысячу машинАвтомобилистам , желающим проехать в Крым по мосту со стороны Кубани, следует приготовиться к нешуточному испытанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии