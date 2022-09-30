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«Пока из Италии мне никто не звонил», - Мостовой об интересе из Серии А, готовности вытеснить из основы Клаудиньо и реакции на поражение «Зенита» Леонида Федуна

«Пока из Италии мне никто не звонил», - Мостовой об интересе из Серии А, готовности вытеснить из основы Клаудиньо и реакции на поражение «Зенита» Леонида Федуна

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение от «Спартака» в Кубке России, интерес к своей персоне со стороны итальянских клубов, а также – реакцию Леонида Федуна на победу «красно-белых».

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