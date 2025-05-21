В Госдуме готовы помочь с мониторингом вреда, наносимого России иноагентами

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв заявил о готовности помочь в мониторинге вреда, причиняемого России иностранными агентами из-за рубежа.
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