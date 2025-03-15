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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» уступила Цуноде и Албону в квалификации к Гран-при Австралии

Шарль Леклер и его новый напарник по «Феррари» Льюис Хэмилтон не смогли побороться за поул-позицию к Гран-при Австралии.

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