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Царьград

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559 обращений: Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" ищут поддержку

559 обращений: Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" ищут поддержку

После теракта в "Крокус Сити Холле" поступило 559 обращений на горячую линию Соцфонда. Злоумышленники открыли огонь 22 марта 2024 года в Красногорске, унеся 145 жизней.

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