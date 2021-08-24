TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Нефть торгуется с повышением

Нефть торгуется с повышением

Котировки нефти выросли во вторник, продолжив вчерашнее ралли на фоне оптимистичного прогноза спроса, поскольку регулирующие органы США впервые полностью одобрили вакцину против COVID-19, а в МексикеКотировки нефти выросли во вторник, продолжив вчерашнее ралли на фоне оптимистичного прогноза спроса, поскольку регулирующие органы США впервые полностью одобрили вакцину против COVID-19, а в Мексике произошел крупный сбой в производстве.

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