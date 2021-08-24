Нефть торгуется с повышением

Котировки нефти выросли во вторник, продолжив вчерашнее ралли на фоне оптимистичного прогноза спроса, поскольку регулирующие органы США впервые полностью одобрили вакцину против COVID-19, а в МексикеКотировки нефти выросли во вторник, продолжив вчерашнее ралли на фоне оптимистичного прогноза спроса, поскольку регулирующие органы США впервые полностью одобрили вакцину против COVID-19, а в Мексике произошел крупный сбой в производстве.